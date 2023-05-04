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Більшість жителів Росії чекають на другу хвилю "часткової" мобілізації

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Москва, Четвер 04 травня 2023 14:31
Більшість жителів Росії чекають на другу хвилю "часткової" мобілізації Фото: жителі Росії чекають на мобілізацію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість росіян вважають, що в найближчі три місяці може бути оголошена нова хвиля мобілізації. Від електронних повісток відчувають жах, гордість та шок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Більше половини (56%) опитаних вважають, що другу хвилю часткової мобілізації буде оголошено: 15% - безперечно так вважають, 41% - швидше. Близько третини (31%) дотримуються зворотної думки.

Більшість жителів Росії чекають на другу хвилю &quot;часткової&quot; мобілізації

Більшість (69%) респондентів відомі про закон, який запроваджує єдиний реєстр військовозобов'язаних, "електронні повістки" та нові обмеження для ухилянтів: чверть добре знають про нього, 44% - щось чули, але без подробиць. Близько третини (30%) про це нічого не чули.

Більшість жителів Росії чекають на другу хвилю &quot;часткової&quot; мобілізації

Переважними почуттями, викликаними даними змінами в законодавстві, є "тривога, страх, жах" (18%), "гордість за Росію" (13%), а також "гнів, обурення" та "шок" (по 11%), при У цьому чверть респондентів відповіли, що жодних особливих почуттів не відчувають. Почуття "тривоги" та "шоку" переважають серед наймолодших респондентів - 18-24 років.

Більшість жителів Росії чекають на другу хвилю &quot;часткової&quot; мобілізації

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

За даними "Левада-центру", у квітні 2023 року підтримка війни проти України серед росіян зросла до 75%. Однак більшість вважають, що труднощі ще попереду, а понад 60% із тривогою очікують настання ЗСУ, озброєних західною технікою.

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