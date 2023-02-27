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Війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300

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Запоріжжя, Понеділок 27 лютого 2023 07:25
Війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300 Фото: війська РФ вночі обстріляли Запоріжжя ракетами С-300 (facebook.com/kpszsu)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва та ОВА .

Як повідомили у військовій адміністрації, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, ймовірно, впав у воду.

Своєю чергою Куртєв уточнив, що зафіксовано два прильоти на об'єкт цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування.

Жертв та постраждалих немає.

Оновлено (7:59)

За інформацією керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, "приліт" зафіксований на острові Хортиця, внаслідок удару спалахнув адміністративний будинок.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого росіяни завдали 187 ударів, з них - 167 з артилерійських установок Запорізької області за останні два дні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.

Росіяни почали використовувати місцеву інфраструктуру Запорізької області у власних цілях, у тому числі й власного збагачення.

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