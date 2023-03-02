Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".