Окупанти масовано обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП

Російські війська вночі 20 грудня завдали удару по території Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram .

"Після 3 години ночі, 20 грудня, по Середино-Будській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Вибухи пошкодили покрівлю приватного будинку та електролінії", - розповів він. Також, за словами Живицького, учора увечері під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада. Зафіксовано близько 30 "прильотів". Внаслідок вечірнього обстрілу спалахнула майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкові автомобілі, трактор та автобус.