ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти масовано обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП

Новость на русском →
Сумська область, Вівторок 20 грудня 2022 11:23
Окупанти масовано обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки та ЛЕП Фото: окупанти масово обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 20 грудня завдали удару по території Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинок та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram .

"Після 3 години ночі, 20 грудня, по Середино-Будській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Вибухи пошкодили покрівлю приватного будинку та електролінії", - розповів він.

Також, за словами Живицького, учора увечері під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада. Зафіксовано близько 30 "прильотів".

Внаслідок вечірнього обстрілу спалахнула майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкові автомобілі, трактор та автобус.

Нагадаємо, вчора російські військові завдали 83 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська та Шалигінська громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
Понад 99 тисяч окупантів та 2 гелікоптери: нові дані про втрати РФ в Україні
Понад 99 тисяч окупантів та 2 гелікоптери: нові дані про втрати РФ в Україні
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах