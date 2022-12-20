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Войска РФ обстреляли Сумскую область: выпустили 19 мин

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Сумы, Вторник 20 декабря 2022 22:44
Войска РФ обстреляли Сумскую область: выпустили 19 мин Фото: войска РФ обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 20 декабря, обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что вражескому обстрелу подверглась Зноб-Новгородская громада, 19 мин разорвались на пограничье. К счастью, по состоянию на 21:00 о жертвах и разрушениях в результате удара не сообщалось.

Сегодня днем россияне обстреляли территорию Сумской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, разрушены ангары и склады лицея.

Также напомним, оккупанты ночью 20 декабря, нанесли удар по территории Сумской области. В результате атаки был поврежден дом и линии электропередач.

Ранее мы писали, что российские военные за 19 декабря нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались шесть общин.

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