Війська РФ обстріляли сім громад Сумської області: є руйнування
Фото: Війська РФ обстріляли сім громад Сумської області (Getty Images)
У понеділок, 24 квітня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 83 "прильоти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.
Так, загарбники завдавали ударів по:
- Миропільській громаді. Унаслідок одного з обстрілів території пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин;
- Есманській громаді з міномета та артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок;
- Шалигинській громаді з артилерії;
- Білопільській громаді з міномета;
- Зноб-Новогородській громаді з міномета;
- Юнаківській громаді - окупанти скинули три міни;
- Середино-Будській громаді з артилерії.
Нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили по прикордонні Сумської області. Зайнявся житловий будинок.
Крім того, 23 квітня військові РФ атакували дві громади у Сумській області.
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