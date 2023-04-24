Війська РФ обстріляли сім громад Сумської області: є руйнування

У понеділок, 24 квітня, російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 83 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

Так, загарбники завдавали ударів по:

Миропільській громаді. Унаслідок одного з обстрілів території пошкоджено три приватні будинки та приватний магазин;

Есманській громаді з міномета та артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок;

Шалигинській громаді з артилерії;

Білопільській громаді з міномета;

Зноб-Новогородській громаді з міномета;

Юнаківській громаді - окупанти скинули три міни;

Середино-Будській громаді з артилерії.

Нагадаємо, росіяни сьогодні вдарили по прикордонні Сумської області. Зайнявся житловий будинок.

Крім того, 23 квітня військові РФ атакували дві громади у Сумській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.