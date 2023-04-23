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Росіяни за добу обстріляли дві громади Сумської області

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Сумська область, Неділя 23 квітня 2023 21:36
Росіяни за добу обстріляли дві громади Сумської області Фото: росіяни атакували Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 квітня, військові Російської Федерації вчергове атакували прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад - Хотінської та Білопільської.

По території Білопільської громади ворог здійснив мінометний обстріл - 5 прильотів.

Хотінську громаду росіяни також обстріляли з мінометів. Загалом на території громади було зафіксовано 6 прильотів.

В адміністрації повідомили, що за добу в Сумській області було зафіксовано 11 прильотів.

"Додатково інформуємо, що з 07.00 ранку по території Білопільської громади був мінометний обстріл - 5 прильотів", - додали в ОВА.

Нагадаємо, днями внаслідок російського обстрілу Сумської області було поранено одну людину.

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Війна Росії проти України Сумська область
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