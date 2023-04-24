Войска РФ обстреляли семь общин Сумской области: есть разрушения
Фото: Войска РФ обстреляли семь общин Сумской области (Getty Images)
В понедельник, 24 апреля, российские оккупационные войска обстреляли семь общин Сумской области. Всего было зафиксировано 83 "прилета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
Так, захватчики наносили удары по:
- Миропольской общине. В результате одного из обстрелов территории повреждены три частных дома и частный магазин;
- Эсманской общине из миномета и артиллерии. В результате обстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом;
- Шалыгинской общине из артиллерии;
- Белопольской общине из миномета;
- Зноб-Новогородской общине из миномета;
- Юнаковской общине - оккупанты сбросили три мины;
- Середино-Будской общине из артиллерии.
Напомним, россияне сегодня ударили по пограничью Сумской области. Загорелся жилой дом.
Кроме того, 23 апреля военные РФ атаковали две общины в Сумской области.
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