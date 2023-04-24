Войска РФ обстреляли семь общин Сумской области: есть разрушения

В понедельник, 24 апреля, российские оккупационные войска обстреляли семь общин Сумской области. Всего было зафиксировано 83 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

Так, захватчики наносили удары по:

Миропольской общине. В результате одного из обстрелов территории повреждены три частных дома и частный магазин;

Эсманской общине из миномета и артиллерии. В результате обстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом;

Шалыгинской общине из артиллерии;

Белопольской общине из миномета;

Зноб-Новогородской общине из миномета;

Юнаковской общине - оккупанты сбросили три мины;

Середино-Будской общине из артиллерии.

Напомним, россияне сегодня ударили по пограничью Сумской области. Загорелся жилой дом.

Кроме того, 23 апреля военные РФ атаковали две общины в Сумской области.

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