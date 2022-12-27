Війська РФ обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: є загиблий та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олешек Євгена Рищука.

"Внаслідок обстрілів окупантами міста Олешки вибило вікна у багатоповерхівці Житлоселище 5А", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в результаті обстрілу загинула одна людина, також кілька людей зазнали поранень різної тяжкості.

Раніше ми писали, що російські окупанти вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти заселяються до будинків місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького в Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

Зазначимо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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