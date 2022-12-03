Окупанти вивезли всіх колаборантів з Олешок: що відомо
Російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників", - йдеться в повідомленні..
В Центрі додають, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. При цьому йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.
Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон на період операції ЗСУ з його звільнення.
Як повідомлялось, жителям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватися через річку Дніпро. Евакуація буде відбуватися 3-5 грудня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські окупанти заселяються у будинки місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.
Відзначимо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.
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