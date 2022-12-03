Окупанти вивезли всіх колаборантів з Олешок: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників", - йдеться в повідомленні..

В Центрі додають, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. При цьому йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців також залишити регіон на період операції ЗСУ з його звільнення.