Войска РФ обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области: есть погибший и раненые

Российские военные сегодня, 27 декабря, обстреляли временно оккупированный город Олешки Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Олешек Евгения Рыщука.
Сообщается, что в результате обстрела погиб один человек, также несколько человек получили ранения разной тяжести.
"В результате обстрелов оккупантами города Олешки выбило окна в многоэтажке Жилпоселок 5А", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.
Отметим, что освобождение Кинбурнской косы и Олешек открывает плацдарм для дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области.
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