Війська РФ обстріляли Куп'янський район, є поранена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури в Facebook.

22 жовтня близько 10:00 окупаційні війська завдали удар ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 39-річна жінка.

Крім того, в результаті російського обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство.

Обстріл Харківської області

Вчора російські окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько 22:15. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки вороги спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули. Як відомо, 17 осіб отримали поранення.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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