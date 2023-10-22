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Войска РФ обстреляли Купянский район, есть раненая

Воскресенье 22 октября 2023 20:47
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Войска РФ обстреляли Купянский район, есть раненая Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела получила ранение женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры Facebook.

22 октября около 10:00 оккупационные войска нанесли удар ФАБ-250 по селу Куриловка Купянского района. В результате вражеского обстрела получила ранение 39-летняя женщина.

Кроме того, в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частное предприятие.

Обстрел Харьковской области

Вчера российские оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли. Как известно, 17 человек получили ранения.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян – в материале РБК-Украина.

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