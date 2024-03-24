Війська РФ обстріляли Красногорівку, є поранені

Російські загарбники завдали артилерійських та авіаційних ударів по місту Красногорівка Донецької області. Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів були поранені три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Донецької обласної прокуратури.

Спочатку окупанти вранці у неділю здійснили артилерійський обстріл житлової забудови Красногорівки. Це сталося близько 09:30.

"Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років", - передали в прокуратурі.

Через годину після цієї атаки війська РФ завдали авіаудару по цьому ж кварталу. В результаті поранення 70-річний чоловік.

"Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставлено до медичного закладу", - зазначили в прокуратурі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ситуація у Донецькій області

Зазначимо, що частина Донецької області окупована російськими загарбниками. У регіоні точаться важкі бої по всій лінії фронту. Окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області.

Зокрема, в ніч проти 17 березня війська РФ вдарили по Селидовому та Мирнограду. Внаслідок атак були поранені.

Також повідомлялося, що 21 березня росармія обстріляла Новогродівку в Донецькій області. На місці ворожого авіаційного удару рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих - місцевих жителів.

Додамо, що 20 березня війська РФ також завдали ударів по Красногорівці, пізніше поліція показала відео порятунку постраждалого.

Також нагадаємо, що місцева влада закликає жителів евакуйовуватися у більш безпечні регіони України.