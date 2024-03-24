Войска РФ обстреляли Красногоровку, есть раненые

Российские захватчики нанесли артиллерийские и авиационные удары по городу Красногоровка Донецкой области. В результате сегодняшних вражеских обстрелов были ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Донецкой областной прокуратуры.

Сначала оккупанты утром в воскресенье совершили артиллерийские обстрелы жилой застройки Красногоровки. Это произошло около 09:30.

"От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет", - передали в прокуратуре.

Через час после этой атаки войска РФ нанесли авиаудар по этому же кварталу. В результате ранения 70-летний мужчина.

"Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение", - отметили в прокуратуре.

По факту нарушения законов и обычаев войны было начато досудебное расследование по уголовному производству (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Донецкой области

Отметим, что часть Донецкой области оккупирована российскими захватчиками. В регионе ведутся тяжелые бои по всей линии фронта. Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области.

В частности, в ночь на 17 марта войска РФ ударили по Селидовому и Мирнограду. В результате атак были ранены.

Также сообщалось, что 21 марта росармия обстреляла Новогродовку в Донецкой области. На месте вражеского авиационного удара спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших - местных жителей.

Добавим, что 20 марта войска РФ также нанесли удары по Красногоровке, позже полиция показала видео спасения пострадавшего.

Также напомним, что местные власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.