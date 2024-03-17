Російські терористи вночі атакували Селидове та Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Селидове Близько о 21:30 16 березня росіяни вдарили по багатоквартирному будинку авіабомбою "УМПБ-Д30СМ". Внаслідок удару постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували. Також були пошкоджені: 8 багатоквартирних будинків;

заклад освіти;

дві адміністративні будівлі;

лінія електропередач. "Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч абонентів", - пише МВС. Мирноград Близько о 01:30 терористи атакували Мирноград трьома ракетами. Їх тип наразі встановлюється. Поранення отримала 86-річна жінка. "Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі", - додає міністерство. Фото: росіяни вночі обстріляли Донецьку область, влучили ракетою по будинку (t.me/mvs_ukraine) Атака на Україну у ніч на 17 березня У ніч на 17 березня російські терористи вкотре масовано атакував територію України. Ворог застосував: 5 керованих ракет С-300 по Харківській та Донецькій областях;

2 керовані ракети Х-59 по Чернігівській області;

16 ударних БпЛА типу Shahed, які запустив з кримського мису Чауда. До відбиття нападу залучались: зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ;

мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом було знищено 14 "Шахедів" у межах Одеської області.