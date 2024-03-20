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РФ вдарила по Красногорівці й поранила чоловіка. Поліція показала відео його порятунку

Красногорівка, Середа 20 березня 2024 16:55
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РФ вдарила по Красногорівці й поранила чоловіка. Поліція показала відео його порятунку Архівне фото: РФ вдарила по Красногорівці й поранила чоловіка (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська вдарили по Красногорівці в Донецькій області та поранили чоловіка. Поліція була змушена провести операцію з порятунку потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"У Красногорівці група "Білий Ангел" врятувала пораненого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожий снаряд зруйнував будинок 72-річного чоловіка. Він дивом вижив - буквально за мить до вибуху вийшов із кімнати, яка опинилася в епіцентрі удару.

"Чоловік отримав травми голови, кінцівок, проникаючу травму живота. На порятунок одразу приїхали "Білі Ангели". Їхали під обстрілом, у місті здіймалися стовпи чорного диму", - пише МВС.

Поліцейські надали потерпілому першу медичну допомогу і швидко доправили до лікарні.

РФ обстрілює населені пункти України

У Харкові 20 березня прогримів вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів міста

Через обстріл загинуло четверо людей, ще сімох було поранено. Окупанти вдарили по друкарні.

Також окупанти з артилерії обстріляли один із населених пунктів у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Постраждало шестеро людей.

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