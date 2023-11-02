Війська РФ обстріляли Херсон: поранення отримала 70-річна жінка

Війська РФ сьогодні вночі, 2 листопада, обстріляли Херсон, поранення зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської МВА Романа Мрочка.

"В результаті вчорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка. У момент ворожої атаки вона знаходилася в будинку. З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітки постраждалу госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Мрочко також повідомив, що минулої доби в Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надано медичну допомогу.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, правобережну частину Херсонської області було звільнено від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Так, 31 жовтня російські війська дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Днем раніше російські військові обстріляли цвинтар у Киндейці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До цього окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий мешканець. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.