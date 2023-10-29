У Херсонській області через російські обстріли тяжко поранений чоловік
Російська армія у неділю, 29 жовтня, продовжує крити вогнем Херсонську область. Внаслідок атак ворога тяжкі поранення отримав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.
Сьогодні вдень окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.
Пораненого чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, осколкове поранення голови. Медики борються за його життя.
Ситуація у Херсонській області
Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.
В ніч на 29 жовтня російські загарбники масовано атакували Херсонську область. За ніч окупанти скинули 32 керовані авіабомби.
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