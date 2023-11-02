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Войска РФ обстреляли Херсон: ранения получила 70-летняя женщина

Четверг 02 ноября 2023 07:35
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Войска РФ обстреляли Херсон: ранения получила 70-летняя женщина Фото: войска РФ обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 2 ноября, обстреляли Херсон, ранения получила 70-летняя женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ГВА Романа Мрочко.

"В результате вчерашнего вечернего обстрела Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск получила ранение 70-летняя женщина. В момент вражеской атаки она находилась в доме. С взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали", - говорится в сообщении.

Мрочко также сообщил, что за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

Так, 31 октября российские войска дроном атаковали эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Днем ранее российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.

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