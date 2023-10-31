ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни дроном атакували евакуаційний автобус під Херсоном: є поранені

Херсонська область, Вівторок 31 жовтня 2023 18:35
UA EN RU
Росіяни дроном атакували евакуаційний автобус під Херсоном: є поранені Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 жовтня, дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Терористи-окупанти вдарили FPV-дроном в евакуаційний автобус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що волонтери допомагали мешканцям одного з прибережних сіл Бериславського району, що регулярно потерпає від ворожих бомбардувань керованими авіабомбами, виїхати у більш безпечні населені пункти.

Фото: Наслідки удару (t.me/SJTF_Odes)

"Під час прямування трасою, мікроавтобус наздогнав ударний дрон, запущений з лівого берега. Попередньо, постраждало 2 людей, їм надано допомогу, життю загрози нема", - додали Сили оборони півдня.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Вчора російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До цього окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: ЗСУ мають "непогані результати"
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ