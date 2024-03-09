Війська РФ обстріляли електропідстанцію у Запорізькій області

Як зазначається, окупанти вночі атакували безпілотником підстанція 330 кВ "Укренерго". Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Обладнання станції не було пошкоджене, відключень світла не було.

Міненерго додає, що дефіциту потужності в енергосистемі немає. Прогнозується експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини - до 5778 МВт*год.

Також було виведено в ремонт блок на одній з ТЕЦ. На Одеській ТЕЦ через технологічні порушення відключалось обладнання, внаслідок чого короткостроково знеструмлювались побутові споживачі та інфраструктура в Одесі.

Обстріли України 9 березня

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над Криворізьким районом цієї ночі збили п'ять дронів. Але було влучання у підприємство, там виникла пожежа.

Також окупанти обстріляли з артилерії Нікопольський район, загинув підліток. Зранку росіяни з тактичної авіації випустили ракету Х-31 по Одеській області. Вона влучила у поле поза межами населеного пункту.