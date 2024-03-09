Войска РФ обстреляли электроподстанцию в Запорожской области

Российская армия ударила по электроподстанции в Запорожской области. Это произошло в ночь на 9 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Как отмечается, оккупанты ночью атаковали беспилотником подстанцию 330 кВ "Укрэнерго". В результате атаки никто не пострадал. Оборудование станции не было повреждено, отключений света не было.
Минэнерго добавляет, что дефицита мощности в энергосистеме нет. Прогнозируется экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 5778 МВт*ч.
Также был выведен в ремонт блок на одной из ТЭЦ. На Одесской ТЭЦ из-за технологических нарушений отключалось оборудование, в результате чего краткосрочно обесточивались бытовые потребители и инфраструктура в Одессе.
Этой ночью россияне выпустили по Украине 15 "Шахедов". Силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что над Криворожским районом этой ночью сбили пять дронов. Но было попадание в предприятие, там возник пожар.
Также оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район, погиб подросток. Утром россияне из тактической авиации выпустили ракету Х-31 по Одесской области. Она попала в поле вне населенного пункта.
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