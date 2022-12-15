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Війська РФ обстріляли Берислав Херсонської області, одна людина загинула

Фото: війська РФ обстріляли Берислав Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок обстрілу села Монастирське Херсонської області підтвердилася загибель одного мирного жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegeam голови Бериславської РВА Володимира Литвинова.

"Російська армія не припиняє завдавати ударів по населених пунктах Бериславського району. Протягом доби під ворожим вогнем опинилися Бериславська, Нововоронцовська, Новоолександрівська, Тягінська та Миловська територіальні громади. Серед них – місто Берислав, смт Нововоронцівка, села Осворок, села Осокок Львів", - зазначив Литвинов.

За його словами, внаслідок ворожих мінометних обстрілів пошкодження отримали житлові будинки та господарські споруди. Крім того, підтвердилася інформація, що 14 грудня під час обстрілу села Монастирське одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати Херсон 15 грудня. У зв'язку з цим у місті повністю зникло світло.

Також нагадаємо, що окупанти сьогодні знову вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

Крім того, окупанти за минулу добу завдали 86 ударів по Херсонській області. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

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