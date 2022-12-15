Войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области, один человек погиб

В результате обстрела села Монастырское Херсонской области подтвердилась гибель одного мирного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegeam главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.

"Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района. В течение суток под вражеским огнем оказались Бериславская, Нововоронцовская, Новоалександровская, Тягинская и Миловская территориальные громады. Среди них – город Берислав, пгт Нововоронцовка, села Осокоровка, Гавриловка, Тягинка, Одрадокаменка и Львов", - отметил Литвинов. По его словам, в результате вражеских минометных обстрелов повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, подтвердилась информация, что 14 декабря при обстреле села Монастырское один человек погиб.