Войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области, один человек погиб

В результате обстрела села Монастырское Херсонской области подтвердилась гибель одного мирного жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegeam главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.
"Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района. В течение суток под вражеским огнем оказались Бериславская, Нововоронцовская, Новоалександровская, Тягинская и Миловская территориальные громады. Среди них – город Берислав, пгт Нововоронцовка, села Осокоровка, Гавриловка, Тягинка, Одрадокаменка и Львов", - отметил Литвинов.
По его словам, в результате вражеских минометных обстрелов повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, подтвердилась информация, что 14 декабря при обстреле села Монастырское один человек погиб.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать Херсон 15 декабря. В связи с этим в городе полностью исчез свет.
Также напомним, что оккупанты сегодня снова ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.
Кроме того, оккупанты за минувшие сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области. В результате атак врага погибли три человека, еще 13 получили ранения.
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