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Войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области, один человек погиб

Фото: войска РФ обстреляли Берислав Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате обстрела села Монастырское Херсонской области подтвердилась гибель одного мирного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegeam главы Бериславской РВА Владимира Литвинова.

"Российская армия не прекращает наносить удары по населенным пунктам Бериславского района. В течение суток под вражеским огнем оказались Бериславская, Нововоронцовская, Новоалександровская, Тягинская и Миловская территориальные громады. Среди них – город Берислав, пгт Нововоронцовка, села Осокоровка, Гавриловка, Тягинка, Одрадокаменка и Львов", - отметил Литвинов.

По его словам, в результате вражеских минометных обстрелов повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Кроме того, подтвердилась информация, что 14 декабря при обстреле села Монастырское один человек погиб.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать Херсон 15 декабря. В связи с этим в городе полностью исчез свет.

Также напомним, что оккупанты сегодня снова ударили по центру Херсона вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Кроме того, оккупанты за минувшие сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области. В результате атак врага погибли три человека, еще 13 получили ранения.

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