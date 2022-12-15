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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Четвер 15 грудня 2022 09:58
У Херсоні повідомляють про вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи 15 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі звільненого Херсона повідомляють про звуки вибухів. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Поки місцева влада та військові не давали коментарів про ситуацію в місті.

Проте варто зазначити, що Херсон щоденно обстрілюється російськими військами. Ворог б'є по місту з окупованої частини Херсонської області.

Так, минулої доби окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

Крім того, вчора росіяни обстріляли Херсонську ОВА, внаслідок чого було пошкоджено два поверхи будівлі.

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