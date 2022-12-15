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У Херсоні повністю зникло світло через ворожі обстріли

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Херсон, Четвер 15 грудня 2022 13:22
У Херсоні повністю зникло світло через ворожі обстріли Фото: Херсон повністю знестремлений через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон 15 грудня. Через це у місті повністю зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли!! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що енергетики почнуть відновлення мереж за першої можливості.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні знову вдарили по центру Херсона, поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє осіб.

Крім того, окупанти за минулу добу завдали 86 ударів по Херсонській області. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

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