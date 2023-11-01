Війська РФ нарощують свою лінію оборони в Україні, - Bild

Російські окупанти продовжують зміцнювати свою лінію оборони на тимчасово захоплених територіях України. Інтервенти також споруджують так звані "зуби дракона" по периметру фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж журналіста Юліана Рьопке для Bild .

За його словами, російські загарбники нарощують укріплення по всьому периметру лінії фронту в Україні.

Журналіст озвучив думку, що такі оборонні ділянки можуть становити проблему для Сил оборони України, які продовжують контрнаступні операції.

"Росіяни продовжують зміцнювати цю величезну лінію оборони. Ми бачимо, як багато цих "зубів дракона", їх неможливо порахувати", - сказав Рьопке у своєму репортажі.

Подібні конструкції з бетону, каже журналіст, є перепоною для військової техніки, зокрема переданої Збройним силам України західними країнами в рамках оборонної допомоги.

Що відомо про "зуби дракона"

Війська РФ зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, так званих "зубів дракона". Вони нагадують бетонні піраміди. На думку окупантів, це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

На російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона". Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

Зокрема, на початку грудня 2022 року вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Також нові укріплення з'явилися під Попасною у Луганській області, а збудовані бетонні споруди такого типу на півдні дозволили окупантам організовано відступити з Херсона восени 2022 року.