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Окупанти стягують "зуби дракона" під Бердянськ (відео)

Запоріжжя, П'ятниця 13 жовтня 2023 12:34
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Окупанти стягують "зуби дракона" під Бердянськ (відео) Фото: окупанти стягують "зуби дракона" під Бердянськ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти стягують "зуби дракона" з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зуби дракона" знову на Бердянський напрям. Завозять з Росії через Новоазовськ. Досі не відремонтували обладнання, знешкоджене Спротивом в Маріуполі", - розповів він.

Крім того, за його словами "живу силу" та вантажівки з боєкомплектом загарбники паралельно стягують на північ Донецької області, як безпосередньо через Донецьку трасу, так і через Новоазовськ.

"Все це на фоні суцільного логістичного пекла, які самі собі влаштували окупанти", - констатує радник мера.

Що відомо про "зуби дракона"

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, так званих "зубів дракона". Вони нагадують бетонні піраміди. На думку окупантів, це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

На російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона". Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

Зокрема, на початку грудня 2022 року вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Також нові укріплення з'явилися під Попасною у Луганській області, а збудовані бетонні споруди такого типу на півдні дозволили окупантам організовано відступити з Херсона восени 2022 року.

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