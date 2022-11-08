Росія встановлює на окупованих територіях "зуби дракона", - британська розвідка

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого південноукраїнського міста Маріуполя. Для цього на двох заводах виробляються залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".

"Зуби дракона" встановлені між Маріуполем та селом Микільське та від північного Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту" із Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв'язку.

За даними британської розвідки, зуби дракона додатково спрямовані на підготовку оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

У Міноборони Британії зазначають, що Росія зміцнює свої позиції у районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої "лінії Вагнера" - оборони в окупованій Росією Луганській області.

"Ця діяльність передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за своєю нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, запобігатиме будь-якому швидкому просуванню України у разі прориву", - йдеться у повідомленні.