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У Росії розгорнули цілий бізнес на "зубах дракона": ЗМІ дізналися схему

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Росія, Четвер 22 грудня 2022 09:43
У Росії розгорнули цілий бізнес на "зубах дракона": ЗМІ дізналися схему Фото: у Росії розгорнули цілий бізнес на "зубах дракона" (knoxblogs.com)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти на всю будують на захоплених територіях України та в прикордонних районах РФ лінії "зубів дракона" - протитанкових бетонних укріплень у вигляді пірамід. І хоча їхня ефективність сумнівна, це не заважає підприємцям "робити бізнес" на "ноу-хау" Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Русскую службу ВВС".

Так, на російському "Авіто" опубліковані десятки оголошень про продаж "зубів дракона". І, як пише видання, оголошення публікують справжні виробники.

Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону з Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

При цьому бізнес готовий постачати пірамідки в будь-який прикордонний російський регіон. А от із окупованими територіями України складніше.

"Туди бояться їздити далекобійники, тому що до машин можуть потрапити снаряди. У результаті доставка пірамідок туди обходиться мінімум у два-три рази дорожче, ніж у російські регіони", - зазначають автори.

Крім того, як розповідають виробники, на постачаннях в Україну економлять - наприклад, беруть бетон гірше.

"Ніхто не піде перевіряти. Вони в поле висипали та поїхали. Роблять заради галочки", - пояснює журналістам один із постачальників "зубів дракона".

Як повідомлялося, Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

Зокрема, на початку грудня вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Місто окупанти й надалі перетворюють на свою тилову військову базу.

Також лише за кілька днів нові укріплення з'явилися під Попасною на Луганщині, а збудовані у жовтні на півдні дозволили окупантів організовано відступити з Херсона. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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