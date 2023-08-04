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Війська РФ намагаються наступати біля Мар'їнки та Авдіївки. Яка ситуація на фронті

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П'ятниця 04 серпня 2023 08:35
Війська РФ намагаються наступати біля Мар'їнки та Авдіївки. Яка ситуація на фронті Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар'їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки, однак успіхів не досягли. Водночас ЗСУ продовжують просування на всіх напрямках фронту та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. А також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральних частинах Мар'їнки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - розповів Ковальчук.

Війська РФ намагаються наступати біля Мар'їнки та Авдіївки. Яка ситуація на фронті

Фото: війська РФ намагаються наступати біля Мар'їнки та Авдіївки (deepstatemap.live)

Водночас, за його словами, окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів і військ та застосовують резерви.

Також Сил оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Там тривають важкі бої. Загалом протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.

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