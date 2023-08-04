ЗСУ намагаються прорвати оборону на околицях Бахмута: карти боїв ISW

ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас, на заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували наступ і 3 серпня вийшли на лінію Куп’янськ-Сватове. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 серпня, показують, що російські війська просунулися до траси N26 Куп’янськ-Сватове в південному Новоселівському (14 км на північний захід від Сватового).

Відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Новоселівського, але точна лінія зіткнення в самому населеному пункті невідома. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська здійснили незначне просування поблизу Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська) і Першотравневого (22 км на схід від Куп’янська) Харківської області та Куземівки Луганської області (15 км на північний захід від Сватового).

Російське джерело стверджувало, що 2 серпня російські війська просунулися поблизу Лиману Першого (12 км на схід від Куп’янська). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили утримують п’ятикілометровий плацдарм на західному березі річки Жеребець біля Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового), хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження великої російської присутності на західному березі річки.

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська атакували українські позиції біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського.

Українські сили продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове і не просунулися 3 серпня. Російське МО стверджувало, що російські війська відбили українську наземну атаку поблизу Новоселівського.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної та, як повідомляється, просунулися 3 серпня. Російський військовий блогер стверджував, що частини 2-го корпусу армії так званої "ЛНР" захопили українські позиції поблизу Білогорівки (12 км на південний захід від Кремінної).

Російське джерело стверджувало, що 2 серпня російські війська просунулися в районах Торського (14 км на захід від Кремінної) та Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

Українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної та 3 серпня просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 серпня, показують, що українські сили просувалися на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Російське МО стверджувало, що російські сили відбили українські наземні атаки поблизу Білогорівки та Берестового (30 км на південь від Кремінної).ї

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на бахмутському напрямку, але 3 серпня не досягли підтверджених успіхів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують поступове просування на бахмутському напрямку, а речник Східного угруповання військ України Полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують наступ на південному фланзі Бахмута.

Череватий додав, що на Бахмутському напрямку українські сили щодня просуваються на сотні метрів і українські сили не ведуть лобового удару в цьому районі з метою збереження особового складу. Російські джерела стверджували, що українські війська посилили наступальні дії на бахмутському напрямку, зокрема в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і намагаються прорвати російську оборону на околицях самого Бахмута.

У Міністерстві оборони (МО) Росії заявили, що підрозділи Південного угруповання військ РФ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки.

3 серпня російські війська здійснили обмежені безуспішні контратаки в районі Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на південь і південний схід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута), а російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Кліщіївки, на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і на захід від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Російські джерела стверджували, що російські сили контратакували поблизу Кліщіївки та Курдюмівки, але не уточнювали результати атак.

Російські джерела стверджують, що 3 серпня українські війська продовжували наступ на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. У Міноборони Росії стверджували, що підрозділи російського Південного угруповання військ відбили українські атаки поблизу Красногорівки (хоча незрозуміло, чи йдеться в цьому звіті про населений пункт з такою назвою на південний захід чи на північ від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки) та успішно контратакували на відступаючих українських військах у цих районах. ISW не спостерігала візуального підтвердження нещодавніх успішних контратак Росії на фронті Авдіївка-Донецьк.

3 серпня російські війська продовжували наземні атаки на фронті Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північ і південний схід від Авдіївки, на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та поблизу Мар’їнки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили атакували південно-західні підступи до Авдіївки та відтіснили українські сили з невизначених позицій у цьому районі. Він також стверджував, що російські війська провели успішний штурм поблизу Веселого (5 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися ближче до Авдіївки з північного сходу. ISW ще не спостерігала візуального підтвердження нещодавніх досягнень Росії поблизу Авдіївки.

Українські сили продовжували обстрілювати російські тилові райони в Донецькій області 2 і 3 серпня. Опубліковані 3 серпня кадри з геолокацією показують, як українські сили завдають удару по російському зенітному комплексу "Бук" з ракетою HIMARS поблизу Роти (17 км на південний схід від Бахмута).

Опубліковані 2 серпня кадри з геолокацією показують, як українські війська завдають удару по російській системі РСЗВ "Град" на південний захід від Оленівки (7 км на південь від міста Донецьк).

"Південна вісь"

Українські сили проводили наступальні операції в західній частині Донецької області і, як повідомляється, просунулися 3 серпня. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися в районі Микільського (27 км на південний захід від міста Донецьк).

Російські війська проводили наступальні операції на заході Донецької області, але не просунулися 3 серпня. Російські джерела стверджували, що російські війська атакували українські сили поблизу Вугледара (30 км на південний захід від міста Донецьк) і що в цьому районі тривають бої.

Українські війська вели наступальні дії на західній частині Донецької та східної Запорізької області, але 3 серпня не просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на бердянському (запорізько-донецька область) напрямку.

Російські джерела стверджували, що українські сили безуспішно атакували російські війська поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки). Російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки поблизу Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська вели наступальні операції в районі західної Донецької та східної Запорізької області та не просунулися 3 серпня. Геолокаційні кадри показують, що станом на 2 серпня російські війська утримують позиції в Новодонецькому (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджують, що російські сили утримують позиції в Новодонецькому вже кілька тижнів, і малоймовірно, що геолокаційні кадри вказують на недавнє просування росіян у цьому районі. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та поблизу Урожайного. Російські джерела стверджували, що російські війська атакували українські війська поблизу Урожайного та Старомайрського.

Українські сили провели наступальні операції в західній Запорізькій області 3 серпня і, як повідомляється, нещодавно досягли успіху. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Начальник Департаменту планування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що нещодавно українські війська просунулися до 650 метрів у оборону Росії на 1,5-кілометровому фронті на мелітопольському напрямку.

Російські джерела стверджували, що українські війська безуспішно атакували російські сили поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Російські джерела продовжували розходитися в думках щодо масштабів передбачуваної української атаки поблизу Роботиного, і українські сили, швидше за все, продовжують проводити обмежені атаки в цьому районі.

Повідомляється, що 3 серпня українські сили продовжували діяти вздовж річки Дніпро. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили зробили кілька спроб перетнути річку Дніпро та закріпитися на східному (лівому) березі Херсонської області 3 серпня та протягом останнього тиждень.

Інший російський військовий блогер стверджував, що тривають бої біля островів у заплавах Дніпра та біля Антонівського мосту, оскільки українські війська продовжують намагатися перекинути невеликі десантні групи через річку.

3 серпня Міноборони Росії оголосило про офіційні обмеження на транзит через Керченську протоку. Міноборони Росії оголосило про створення в Керченській протоці інспекційної зони для суден, які прямують у протоку з Чорного моря.

Міноборони Росії також повідомило, що рух через Керченську протоку буде обмежено для кораблів і суден ВМФ Росії, ФСБ і Росгвардії, а також суден, які прямують через визначені Міноборони морські шляхи та рекомендовані маршрути або до Керчі. Проточні порти в світлий час доби.

Оголошення Міноборони додатково формалізує заяву оперативного штабу Краснодарського краю від 28 липня щодо аналогічних обмежень.

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