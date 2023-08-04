Войска РФ пытаются наступать возле Марьинки и Авдеевки. Какая ситуация на фронте

В прошлые сутки российские войска пытались наступать возле Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако успехов не добились. В то же время ВСУ продолжают продвижение по всем направлениям фронта и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. А также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральных частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - рассказал Ковальчук.

Фото: войска РФ пытаются наступать возле Марьинки и Авдеевки (deepstatemap.live)

В то же время, по его словам, оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск и применяют резервы.

Сил обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются тяжелые бои. Всего за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клещиевку. В то же время на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 4 августа, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 248 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.