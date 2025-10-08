Війська РФ форсують Оскіл на надувних човнах і п'ють дощову воду біля Сум, - ISW

Російські війська 7 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, заявив, що російські підрозділи, які утримують позиції в Юнаківці, не отримували води протягом восьми днів і змушені збирати дощову воду через перекриття українськими безпілотниками всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання. Він спростував твердження про те, що російські війська захопили Юнаківку. А також розповів, що військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів, які не мають бойового досвіду, вважають за краще залишатися в тилових штабах за 20 кілометрів за лінією зіткнення та відмовляються евакуювати поранених та вбитих.

Також 7 жовтня війська РФ продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягли.

Не просунулись війська росіян і на Куп'янському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що оператори дронів російського Центру передових безпілотних технологій "Рубікон" активізували свою діяльність та розгорнули більше підрозділів на Куп'янському напрямку в останні місяці. Вони дистанційно мінують території та використовують FPV-дрони, яким українські війська не можуть протидіяти на логістичних маршрутах. Речник заявив, що російські війська продовжують використовувати ДРГ як для проникнення, так і для нанесення ударів безпілотниками або мінометами по тилових районах, а також для форсування річки Оскіл, використовуючи канати та надувні човни.

На Лиманському напрямку армія РФ також не просунулась.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що ЗСУ утримують позиції в Торському та Зарічному і на цьому напрямку все частіше спостерігають та захоплюють іноземних найманців, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії.

Натомість російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку.

Український військовослужбовець, який діяв на Сіверському напрямку, повідомив, що російські сили продовжують покращувати позиції поблизу річки Сіверський Донець (протікає зі сходу на захід на північ від Сіверська). Вони рідко використовують техніку, оскільки, ймовірно, накопичують її для зими, коли земля замерзне та стане твердішою.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Офіцер українського формування, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують покладатися на тактику проникнення під керівництвом невеликої піхоти для обходу українських оборонних ліній та все частіше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби для пом'якшення логістичних проблем, спричинених загрозою ударів українських безпілотників.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку.

Сержант української роти, що діяла на Новопавлівському напрямку, повідомив, що російські війська мають недостатньо озброєння та продовольства, але кожен солдат має російський прапор, який він може підняти в населених пунктах – ймовірно, щоб заявити про просування або захоплення.

За його словами, фронт динамічний, і українські та російські позиції часто розташовані на відстані кількох десятків метрів у лісі або в межах одного будинку.

На сході Запорізької області російським військам вдалось просунутись уперед, а на заході - ні.

На Херсонському напрямку всі зусилля окупантів були марними.