Війська РФ впроваджують інновації на Лиманському напрямку: в ISW розповіли, які

На Покровському напрямку російські війська атакують, використовуючи цивільні транспортні засоби, мотоцикли, всюдиходи та електромобілі. А на Лиманському - впроваджують інновації на полі бою.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

6 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська давно не проводили механізованих або великих піхотних атак, вони б'ють по позиціях ЗСУ невеликими піхотними групами з кількох напрямків одночасно, намагаючись відволікти українську розвідку та скористатися диверсією для заходу на українські позиції. Прокуратура Харківської області 5 жовтня повідомила, що російські війська завдали ударів по цивільних транспортних засобах у Куп'янську з безпілотника "Молнія" та FPV-дрона поблизу Колодязного.

6 жовтня російські війська провели обмежені наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Українські ж війська нещодавно утримували позиції або просувалися на Лиманському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська нещодавно здійснили штурм з використанням танка, в той час як мотоцикли поблизу несли засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), налаштовані на різні частоти. За його словами, російські війська постійно впроваджують інновації на полі бою, щоб знову зробити механізовані штурми життєздатними.

Інша українська бригада повідомила, що російські війська накопичують особовий склад на Лиманському напрямку і користуються несприятливими погодними умовами, які обмежують можливості українських безпілотників щодо проведення наземних операцій.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, а саме - в центральній частині Кузьминівки (на південь від Сіверська).

Російський мілблогер стверджував, що російські війська поступово відрізають українські наземні лінії зв'язку на східному та південному флангах Сіверська та вдарили плануючою бомбою ФАБ-250 по українських військах поблизу Сіверська. Але підтвердження цієї інформації нема.

Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.

Український підрозділ безпілотників опублікував відеозапис 5 жовтня та повідомив, що російські війська намагалися скористатися поганими погодними умовами, щоб провести щонайменше посилений механізований наступ розміром з роту на Костянтинівку. ЗСУ знищили один танк, два бронетранспортери та одну бойову машину піхоти та уразили три танки, одну плаваючу БМП та п'ять бойових броньованих машин.

Натомість російські війська захопили Нове Шахове та Дорожнє (обидва на південний захід від Добропілля) та утримують позиції в Іванівці, а також знову увійшли до Золотого Колодязя. Армія РФ накопичує піхоту поблизу Дорожнього для наступу в напрямку Білицького.

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська інтенсивно обстрілюють Покровськ, атакуючи невеликими піхотними групами по два-три військовослужбовці та використовуючи волоконно-оптичні дрони в зоні відповідальності бригади. Вони намагаються створити чисельну перевагу та змусити українські війська відступити. Речник заявив, що російські війська намагаються атакувати, використовуючи цивільні транспортні засоби, мотоцикли, всюдиходи та електромобілі, але не використовують бронетехніку.

Український 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що українські війська вперше знищили російський безпілотний наземний транспортний засіб "Кур'єр", оснащений автоматичним гранатометом АГС-17.

6 жовтня російські війська продовжили наступальні операції у Запорізькій області, але підтвердженого прогресу не досягли.