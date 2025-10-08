Российские войска 7 октября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, заявил, что российские подразделения, удерживающие позиции в Юнаковке, не получали воды в течение восьми дней и вынуждены собирать дождевую воду из-за перекрытия украинскими беспилотниками всех российских наземных линий связи и путей снабжения. Он опроверг утверждение о том, что российские войска захватили Юнаковку. А также рассказал, что военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров, которые не имеют боевого опыта, предпочитают оставаться в тыловых штабах в 20 километрах за линией соприкосновения и отказываются эвакуировать раненых и убитых.

Также 7 октября войска РФ продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли.

Не продвинулись войска россиян и на Купянском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что операторы дронов российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" активизировали свою деятельность и развернули больше подразделений на Купянском направлении в последние месяцы. Они дистанционно минируют территории и используют FPV-дроны, которым украинские войска не могут противодействовать на логистических маршрутах. Спикер заявил, что российские войска продолжают использовать ДРГ как для проникновения, так и для нанесения ударов беспилотниками или минометами по тыловым районам, а также для форсирования реки Оскол, используя канаты и надувные лодки.

На Лиманском направлении армия РФ также не продвинулась.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, заявил, что ВСУ удерживают позиции в Торском и Заречном и на этом направлении все чаще наблюдают и захватывают иностранных наемников, которые подписали контракты с Министерством обороны России.

Зато российские войска недавно продвинулись на Северском направлении.

Украинский военнослужащий, который действовал на Северском направлении, сообщил, что российские силы продолжают улучшать позиции вблизи реки Северский Донец (протекает с востока на запад к северу от Северска). Они редко используют технику, поскольку, вероятно, накапливают ее для зимы, когда земля замерзнет и станет тверже.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Офицер украинского формирования, действующего на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают полагаться на тактику проникновения под руководством небольшой пехоты для обхода украинских оборонительных линий и все чаще полагаются на беспилотные наземные транспортные средства для смягчения логистических проблем, вызванных угрозой ударов украинских беспилотников.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.

Сержант украинской роты, действовавшей на Новопавловском направлении, сообщил, что российские войска имеют недостаточно вооружения и продовольствия, но каждый солдат имеет российский флаг, который он может поднять в населенных пунктах - вероятно, чтобы заявить о продвижении или захвате.

По его словам, фронт динамичный, и украинские и российские позиции часто расположены на расстоянии нескольких десятков метров в лесу или в пределах одного дома.

На востоке Запорожской области российским войскам удалось продвинуться вперед, а на западе - нет.

На Херсонском направлении все усилия оккупантов были напрасными.