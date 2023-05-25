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Війська РФ дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область

Фото: війська РФ дроном-камікадзе атакували Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові у Марганецькій громаді Дніпропетровської області вчора ввечері, 24 травня, вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Потрапив по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватну оселю. Люди вціліли. А вже до ранку агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів масштабну оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що ЗСУ у небі столиці знищили всі ворожі повітряні цілі.

Також вночі 22 травня в Україні у низці областей лунав сигнал повітряної тривоги. Як стало відомо на ранок, окупанти атакували Україну безпілотниками. Втім, усі ворожі цілі було знищено.

Пізніше стало відомо, що військовослужбовці підрозділів ОК "Південь" вночі знищили 4 ударні безпілотники – три в небі Миколаївської області та один над Одеським регіоном.

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