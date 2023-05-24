У Києві та низці областей повітряна тривога. У мережі повідомляють про дрони

Сьогодні ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряна тривога також поширилась на Кіровоградську область. Згодом про небезпеку з повітря оголосили у Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Моніторингові паблики повідомляють про політ дронів-камікадзе з півночі у напрямку Київської та Чернігівської областей.

Війська РФ посилили удари по Україні останнім часом

Нагадаємо, що в останні тижні окупанти стали значно частіше вдаватися до ракетних та дронових атак по Україні. Переважно атаки наносяться в темний час доби.

У Силах оборони пояснюють, що таким чином війська РФ намагаються перенести анонсований контрнаступ ЗСУ, а також хочуть виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Минулої ночі також не обійшлося без повітряної тривоги у низці областей нашої країни, а саме: північних, центральних та східних. На ранок стало відомо, що росіяни направили дрони-камікадзе на Харківську область.

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