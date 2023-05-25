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Войска РФ дроном-камикадзе атаковали Днепропетровскую область

Фото: войска РФ дроном-камикадзе атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные в Марганецкой громаде Днепропетровской области вчера вечером, 24 мая, ударили дроном-камикадзе по жилому дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкой громаде. Поврежден частный дом. Люди уцелели. А уже к утру агрессор снова ударил по Никополю. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - говорится в сообщении главы ОВА.

Оккупанты атакуют Украину дронами-камикадзе

Напомним, что вчера поздно вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов масштабную объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что ВСУ в небе столицы уничтожили все вражеские воздушные цели.

Также ночью 22 мая в Украине в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги. Как стало известно на утро, оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Впрочем, все вражеские цели были уничтожены.

Позже стало известно, что военнослужащие подразделений ОК "Юг" ночью уничтожили 4 ударных беспилотника – три в небе Николаевской области и один над Одесским регионом.

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