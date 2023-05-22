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В ряді областей України оголосили повітряну тривогу: що відомо

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Понеділок 22 травня 2023 23:16
В ряді областей України оголосили повітряну тривогу: що відомо Фото: в Києві та ряді областей оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері, 22 травня, в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на карту тривог.

Станом на момент публікації тривогу оголошено в Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Луганській областях та в АР Крим.

Моніторингові групи повідомляють про ймовірний запуск БПЛА в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Місцева влада закликає жителів знаходитись в укриттях або дотримуватись "правила двох стін".

Оновлено 23:20

В ряді областей відбій тривоги. Небезпека залишається в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та в АР Крим.В ряді областей України оголосили повітряну тривогу: що відомо

Нагадаємо, що цього ж дня вже оголошували масштабну повітряну тривогу, а у Харкові лунали вибухи.

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