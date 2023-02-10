Війська РФ були розбиті під Вугледаром, але намагаються наступати у Бахмута: карти боїв ISW

Російські військові намагаються наступати у районі Бахмута Донецької області. Також внаслідок неналагоджених дій зазнали серйозних втрат у районі Вугледару, втративши за день понад десять танків та БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ знищують сучасну техніку ворога під Кремінною

Війська РФ продовжили наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаку російських військ у районі Стельмахівки за 15 км на захід від Сватового.

У Міноборони Росії заявили, що підрозділи Центрального військового округу діють на лиманському напрямі та застосовують термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1. Кадри, опубліковані 9 лютого, також показують український удар по російській бойовій машині БМПТ "Термінатор" приблизно за 8 км на південь від Кремінної, що свідчить про те, що російське командування спрямовує на цю ділянку фронту нову техніку.

Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаку російських військ під Білогорівкою. Російський блогер заявив, що окупанти ведуть наступ приблизно в 5 км на південь від Кремінної.

Донецький напрямок: окупанти зазнали серйозних втрат у Вугледара

Окупанти 9 лютого продовжували наземні атаки довкола Бахмута. ЗСУ відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Федорівки (15 км на північний схід); на північ від Бахмута в районі Червоної Гори (4 км на північ) та Парасковіївки (5 км на північ).

Повідомляється, що окупанти останнім часом змінили свою тактику в районі Бахмута і зосередили увагу не стільки на лобових ударах по невеликих населених пунктах, скільки на перекритті українських наземних комунікацій у Бахмут трасою E40 Бахмут-Слов'янськ та T0504 Костянтинівка-Часів Яр.

За повідомленнями російських блогерів, бойовики ПВК "Вагнера" просуваються у бік Івановського і атакують уздовж траси E40 в районі Оріхово-Васильівка (10 км на північний захід від Бахмута).

Стверджується, що окупанти відновили штурмові операції на околицях Вугледара. Судячи з того, що окупанти на цьому напрямку використовують добровольчі батальйони, що діяли в цьому районі раніше 155-а і 40-а бригади морської піхоти РФ зазнали непоправних втрат і замінюються іншими сполуками. Опубліковані кадри з району Вугледару показують розгромлене російське механізоване з'єднання 155-ї бригади морської піхоти, яке втратило в одному бою 13 основних бойових танків і 12 БМП.

Південний напрямок: українські військові відбили атаку військ РФ на півдні Запорізької області

Російські війська 9 лютого провели обмежену наземну атаку на півдні Запорізької області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відобразили наступ російських військ у районі Новоандріївки Запорізької області.

Крім того, 9 лютого російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Херсонській областях. Також окупанти завдали артилерійських ударів по містах Херсон та Нікополь Дніпропетровської області.