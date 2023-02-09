ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Влучили в аеродром. Військові ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську

Новость на русском →
Бердянськ, Четвер 09 лютого 2023 22:56
Влучили в аеродром. Військові ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську Фото: військові ЗСУ знищили понад сто окупантів в Бердянську (t me nexta live)
Автор: Каріна Левицька

Вчора, 8 лютого, військові збройних сил України влучили в аеродром Бердянська Запорізької області, та в результаті цього знищили понад 100 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", - заявили сьогодні в Міській військовій адміністрації Бердянську.

За їх даними, цим прильотом наші воїни знищили більше ніж сто окупантів. Крім того, постраждала низка російських об'єктів. Зокрема:

  • склад з боєприпасами;
  • склад з паливно-мастильними матеріалами;
  • радіолокаційна станція.

Нагадаємо, вчора надвечір в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи, після чого в центрі міста спалахнула пожежа.

Раніше ми писали, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бердянськ окупанти Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів