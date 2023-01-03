Войска РФ били по общинам Днепропетровской области из "Ураганов" и тяжелой артиллерии

Российские оккупанты обстреляли в ночь на 3 января две территориальные общины Днепропетровской области, для атак используя РСЗО "Ураган" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Не утихают обстрелы Никопольщины… Дважды за ночь район подвергся атакам российских "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину", - рассказал чиновник.

К счастью, в результате вражеского огня по населенным пунктам никто из местных жителей не пострадал.

На месте работают представители ГСЧС, которые на пораженных территориях выясняют последствия атак противника.

"В других районах ночь с одной тревогой и без чрезвычайных ситуаций", - добавил глава ОВА.