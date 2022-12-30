Українські захисники збили ворожі дрони-камікадзе у трьох районах Дніпропетровської області
Російські окупанти в ніч на 30 грудня атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Сили ППО знищили всі ворожі БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Наші захисники неба відмінусували всі п’ять "Шахедів", що були над областю. Збили курсуючі боєприпаси у трьох районах", - зазначив посадовець.
Резніченко також розповів, що загарбники обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.
"Під удар потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Люди цілі", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, 30 грудня окупанти атакували Київ і область ударними дронами. Українські захисники уразили всі БПЛА противника.
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