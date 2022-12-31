Війська РФ обстріляли Нікополь реактивними системами залпового вогню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За словами глави РВА, внаслідок обстрілу є незначні руйнації, але люди не постраждали. У межах інших територій району – без надзвичайних ситуацій.

"Висока ймовірність нічного артилерійського обстрілу прибережних територій нашого району, тому прошу мешканців провести ніч у сховищі, або скористатися правилом двох стін", - додав Євтушенко.