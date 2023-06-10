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Війська РФ атакували Одеську область: 3 людини загинули, більше 10 - поранено

Фото: росія атаувала Одеську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія, вночі 10 червня, дронами атакувала Одеську область. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь"

Сили протиповітряної оборони збили всі Shahed-131/136 над Одеською областю, однак внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці.

"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. Загинули 3 цивільних. Понад 10 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Зазначається, що вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо. Остаточна інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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Одесаатака дронівВибух