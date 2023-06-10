Войска РФ атаковали Одесскую область: 3 человека погибли, более 10 - ранены

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.

"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Отмечается, что взрывная волна повредила несколько многоквартирных домов. Окончательная информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Російська атака на Україну

Вечером, 9 июня, в ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. В Одессе прозвучала серия взрывов.

Спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о работе ПВО в Одесской и Николаевской областях из-за атаки дронов.