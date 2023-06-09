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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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П'ятниця 09 червня 2023 23:59
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: вибухи в Одесі (facebook com Сергій Крук)
Автор: Максим Шушко

В Одесі, ввечері 9 червня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"В Одесі було чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 9 червня, у південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу.

Згодом місцеві повідомили про повторні вибухи.

Над Одеською та Миколаївською областях йде бойова робота

В Одеській міській раді повідомили, що ворог атакує область ударними дронами типу Shahed-136/131.

"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Людей закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та не фіксувати роботу ППО.

Російські обстріли України 8 червня

Ввечері 8 червня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Мешканці Черкаської області повідомляли про звуки вибухів.

Повідомляється, що росіяни поцілили в цивільні об’єкти міста Умань: в порожній цех сільськогосподарського підприємства й автомийку.

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Одеса Вибух воздушная тревога
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