Росіяни атакують дронами Одеську та Миколаївську області, працює ППО
Російська окупаційна армія, вночі 10 червня, атакує Одеську та Миколаївські області України "шахедами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.
У небі над Одеською та Миколаївської областями йде бойова робота, росіяни атакують ударними дронами типу Shahed-136/131. Людей закликали перебувати в укриттях та не фіксувати роботу сил ППО.
"Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів", - йдеться у повідомленні.
Загроза повітряної атаки
Ввечері 9 червня, у південних, східних та північних областях України оголосили про повітряну тривогу.
В Одесі під час тривоги пролунала серія вибухів.
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